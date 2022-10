Stasera sugli spalti dell'Olimpico ci sarà anche il commissario tecnico del Brasile, Tite, per assistere alla sfida di stasera fra la Roma e il Napoli. Un match che consentirà di vedere all'opera Ibanez, che ha fatto esordire nella Seleçao proprio nell’ultimo giro di amichevoli del mese scorso. Il difensore dei giallorossi dovrebbe essere tra i preconvocati, anche se la federazione brasiliana per ora non ha comunicato la lista.

(Gasport)