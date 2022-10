ROMA-LECCE: le probabili formazioni dei quotidiani. Ancora ballottaggio Abraham-Belotti

Gara fondamentale quella di stasera contro il Lecce per non perdere la posizione raggiunta in classifica e per riscattare la sconfitta di giovedì in Europa contro il Betis. Rientrerà sicuramente Lorenzo Pellegrini e dovrebbe restare invariata la difesa con Zalewski e Spinazola sulle due fasce. Duello in attacco tra Abraham e Belotti. Dybala potrebbe partire dalla panchina a causa di un affaticamento muscolare accusato ieri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.