IL TEMPO - Supersfida per la As Roma femminile di Alessandro Spugna, che alle 14.30 (diretta La7 e TimVision) fa visita all'Inter. Le giallorosse, in vetta alla classifica con la Fiorentina, vogliono continuare a correre. «Dobbiamo recuperare le forze e creare alternanze tra le giocatrici per fare una grande partita, senza alibi», le parole del mister romanista.