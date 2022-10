Roma e Lazio insieme contro l’antisemitismo

Roma e Lazio scendono in campo insieme, ma questa volta il derby non c’entra nulla, c’è una partita molto più importante da vincere: quella contro l’antisemitismo. Infatti le due società capitoline, nella giornata di oggi, annunceranno il lancio del “Progetto 16 ottobre“, un’iniziativa che coinvolge in prima linea le rispettive fondazioni benefiche. [...] Il progetto si sviluppa con diverse attività, pianificate in una serie di eventi negli istituti scolastici, dove i più giovani avranno il privilegio di ascoltare le storie di molti tesserati e dirigenti di Roma e Lazio, che hanno subito in prima persona gli effetti delle Leggi Razziali o direttamente di deportazioni, e che in alcuni casi si sono resi protagonisti di atti eroici come Geza Kertesz, allenatore ungherese che sedette sulle panchine di Lazio e Roma

(La Repubblica)