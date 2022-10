Roma e Argentina, ansia per Dybala: stop di un mese, oggi esame finale

Paulo Dybala solo oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica che, oltre a poter stabilire con precisione l’entità della lesione al retto femorale della coscia sinistra, sarà utile anche per stabilire le linee guida per il recupero. [...] La sensazione è che, tenendo conto che i giallorossi giocheranno l’ultima partita prima della sosta dovuta al Mondiale il 13 novembre, appare ai limiti del possibile il fatto che l’attaccante argentino possa tornare a giocare nella Roma prima di volare in Qatar. A questo punto i dubbi cominciano a lievitare, visto che l’entità dello stop non sarà inferiore alle quattro settimane. [...] Non è escluso che, se servisse, la Joya potrebbe sottoporsi anche ai fattori di crescita perché, compiendo 29 anni a novembre, quello attuale potrebbe essere l’ultimo treno per essere sicuri di partecipare al Mondiale.

(gasport)