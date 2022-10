Roma di Joya. Mourinho a Dybalaland grazie anche a Smalling

LEGGO (F. BALZANI) - Il ballo in maschera, proprio alla Scala. Proprio nello stadio e contro la squadra che lo avevano snobbato un paio di mesi fa. Paulo Dybala ha messo il marchio nella sfida vinta a San Siro contro l'Inter inguaiando Inzaghi e facendo volare la Roma di Mourinho che fuori dal pullman nel parcheggio dello stadio ha esultato come un pazzo al termine del match.

Un'abitudine quella della Joya che ha partecipato al 60% delle reti realizzate dai giallorossi, assist compresi. Solo Arnautovic in serie A lo precede col 70%. Un impatto devastante quello dell'argentino che solo nel 2017 aveva segna di più (10 reti) nelle prime 8 giornate. Oggi si gode l'entusiasmo di una città che non aveva un campione in grado di mettere d'accordo tutti dai tempi di Totti. E dà ragione a Mou che in estate ha fatto di tutto per convincerlo ad accettare la Roma dopo lo sgarbo interista. La rete di San Siro, in condizioni non ottimali, è un mix di coraggio e tecnica assoluta. Si tratta del gol di sinistro numero 112 sui 141 totali. Era la prima volta, invece, che Mourinho lo utilizzava da falso nove per poi cambiare il modulo fino ad arrivare alla doppia punta Abraham-Belotti. Un trasformismo inedito e decisamente riuscito.

Ieri Paulo si è goduto finalmente una giornata di relax con Oriana dopo il viaggio transoceanico dagli Usa e la trasferta di Milano. E da questa settimana alloggerà nella nuova villa di Casal Palocco che era di Diawara, vicino di casa di Ibanez e Vina. Compagni di squadra e amici come lo sono diventati un po' tutti. Lo dimostra l'esultanza a fine partita e quello sguardo pieno di intesa con l'altro eroe di serata: Smalling. Il gigante inglese ha segnato un altro gol pesantissimo e si è confermato uno dei migliori difensori del campionato proprio nel giorno della presenza numero 300 da professionista (94 con Mourinho alla guida). Campione anche fuori Smalling che ha dedicato il giorno di riposo agli animali maltrattati presso il Rifugio Hope di Castel Sant'Elia. Nel rifugio viterbese, sono presenti oltre 250 animali sottratti allo sfruttamento o alla morte. Ieri, a testimonianza della forza del gruppo, cena di squadra per il compleanno di Abraham festeggiato in un ristorante del centro.