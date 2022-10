Roma di ferro

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Un rigore basta e avanza per continuare la marcia. La Roma fa quel che deve a Genova, batte la Sampdoria ultima in classifica grazie al gol di Pellegrini che si sblocca dal dischetto, sorpassa Lazio e Udinese e si ritrova al quarto posto, con una media di 2.2 punti a partita. Domenica sera ospiterà all’Olimpico il Napoli capolista, con l’animo leggero di chi avrà soltanto qualcosa da guadagnare nella sfida.

Un eventuale successo contro l’armata fin qui invincibile di Spalletti aprirebbe nuove prospettive, per adesso a Mourinho può bastare un rendimento da Champions. Fin qui sono arrivati più risultati che prestazioni, ma è la classifica l’unica cosa che conta davvero nella mentalità del portoghese. Il successo di ieri è il dodicesimo col punteggio da 1-0 da quando allena i giallorossi e arriva al termine di una partita bruttina, specialmente nel primo tempo, ma vinta comunque con merito. Zero tiri in porta pericolosi della Samp in tutta la gara, mentre la Roma nella ripresa si è costruita tre occasioni chiare per il raddoppio. A dare una «mano» subito ai giallorossi ci ha pensato Ferrari, che ha allargato il braccio ingenuamente sul cross di Abraham: Di Bello è stato richiamato al Var da Aureliano, il tocco per quanto lieve era netto e il rigore inevitabile.