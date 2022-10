Roma, corsa allo stadio

Nella giornata di ieri la Roma, rappresentata dal CEO Berardi, ha consegnato all'amministrazione comunale lo studio di fattibilità sul progetto del nuovo stadio. "Un investimento di grandissimo interesse per la città", ha detto il sindaco Gualtieri. La volontà è quella di non perdere tempo e di avviare immediatamente la conferenza dei servizi, il bivio cruciale del percorso. "Lo stadio non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma per tutta la città e non sarà aperto solo per le due-tre ore della partita, ma avrà una vita durante tutto l’anno", le parole di Berardi, il quale ha consegnato il dossier sullo stadio, che dovrebbe avere una capienza di massimo 65mila spettatori. L'impianto dovrebbe essere ultimato nel 2027, l'anno del centenario della Roma. Per rendere l'area ancora più "green", verranno piantati ben 3000 alberi, oltre all'utilizzo di pannelli solari, parcheggi di ricariche per auto elettriche, car sharing e sistema di riciclo della plastica. L'obiettivo, inoltre, è far arrivare i tifosi con i mezzi pubblici. Lo stadio della Roma sarà di proprietà dei Friedkin, che in una seconda fase decideranno se far pagare l’affitto alla squadra per giocare. Il costo dell'investimento dovrebbe attestarsi intorno ai 450 milioni di euro.

(gasport)