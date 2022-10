ROMA-BETIS: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Abraham-Belotti

Gara già decisivia, per la Roma, quella di stasera contro il Betis, che vale parte del girone di Europa League. Per questo Mourinho non rivoluzionerà la squadra. Tra i pali confermato Rui Patricio, così come Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. In mezzo al campo faranno gli straordinari Matic e Crsitante, così come Celik, mentre a sinistra sarà staffetta tra Spinazzola e Zalewski. In attacco ballottaggio tra Abraham e Belotti, con alle spalle la coppia formata da Dybala e Zaniolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo, Belotti.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Belotti.

LEGGO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala; Belotti, Zaniolo.