Roma-Betis: la birra è finita, i tifosi spagnoli lanciano bottiglie contro il bar

I primi tifosi del Betis sono arrivati nella Capitale già da ieri per assistere alla sfida contro la Roma, in programma oggi alle ore 21. I supporter spagnoli si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio e la polizia è stata costretta ad agire per sedare gli animi. Mercoledì sera a Trastevere i poliziotti del commissariato San Lorenzo sono intervenuti in un bar di piazza San Calisto: 250 tifosi ospiti stavano bevendo birra, e al rifiuto del gestore del bar di servirgliene altra (dato che era finita) hanno iniziato a lanciare delle bottiglie. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né danni.

(romatoday.it)

