Roma, alza il muro

È la domanda delle cento pistole. Ce la farà la Roma a frenare il ciclone Napoli? E soprattutto: riuscirà il muro difensivo giallorosso ad arginare la straripante esuberanza dell’attacco partenopeo che sinora, tra campionato e coppe, ha segnato la bellezza di 42 reti in 14 partite mandando in gol 15 calciatori diversi. (...) È soprattutto la catena di sinistra del Napoli che incute timore. Mario Rui-Zielinski-Kvaratskhelia è il motore che accende le speranze e i sogni dei tifosi azzurri. Da quel lato, Mourinho - se, come sembra, dovesse confermare il 3-5-2 - potrà opporre Mancini, Karsdorp più la mezzala destra che ad oggi, vede Matic e Camara contendersi una maglia. La mossa del guineano avrebbe una duplice motivazione: 1) Mady potrebbe essere utilizzato per andare a disturbare in pressing il palleggio del metronomo Lobotka 2) All’occorrenza potrebbe raddoppiare sullo spauracchio georgiano. (...) Quello che José, invece, ancora non sa è se Spalletti presenterà un attacco senza regalare punti di riferimento (per intenderci, con Raspadori) oppure puntando su Osimhen. Paradossalmente, visto il valore del centravanti nigeriano, il trio Mancini-Smalling-Ibañez (che tolti i 4 gol subiti a Udine, in campionato avrebbe subito appena 5 gol in 9 gare) potrebbe preferire la seconda versione. Questo perché gli regalerebbe punti di riferimento che con l’ex Sassuolo mancherebbero. (...) Quale sarà lo schieramento avversario, i giallorossi si affideranno come al solito a Smalling. L’inglese vive le sua migliore stagione nella Capitale, leader indiscusso di un reparto che ormai si muove seguendo le sue direttive (...)

(Il Messaggero)