Roma, adesso bisogna ripartire

[...] Vincendo oggi, Mourinho si troverebbe comunque ad un punto dal Milan e allungherebbe a +4 sui nerazzurri e a +6 sulla Juventus, trovandosi in zona Champions, molto vicino al Napoli dei miracoli. E questo nonostante gli infortuni, il gioco che non decolla e i sali e scendi di almeno 4 interpreti. Perché a fronte di un Dybala che segna con continuità e di uno Smalling che si conferma lo sceriffo insuperabile in difesa, José si ritrova con l’asse formato da Rui Patricio, Spinazzola, Zaniolo e Abraham che fatica a sorreggere il peso della squadra. Il portoghese ad oggi in Serie A è il peggior portiere nel coefficiente tra difficoltà dei tiri ricevuti e i gol subiti. Poco davanti a lui Spinazzola non ha ancora ritrovato appoggio e velocità, poi il discorso scivola via velocemente sull’attacco. Due dei tre componenti del tridente offensivo faticano.[...] Zaniolo è fermo in campionato dal 23 gennaio, Abraham è la controfigura di se stesso, sommata a quella di Nicolò, porta la Roma ad aver dimezzato quasi la vena realizzativa rispetto alla scorsa stagione. [...]

(Il Messaggero)