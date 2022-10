Rizzitelli: "Tammy si sta un po' deprimendo"

Corsera - Ha rilasciato un intervista al quotidiano Ruggiero Rizzitelli, parlando della situazione della Roma ed in particolare dell'attaccante Tammy Abraham e dell'assenza di Dybala. Queste le sue parole:

«Quando è arrivato ha stupito tutti, ma ora ho paura che si stia deprimendo un po'. Mi preoccupa, non sembra più il ragazzo felice della scorsa stagione.[...]»



Come si può superare il problema?

«Abraham deve capire che il calcio e fatto anche di periodi positivi e altri meno buoni, attualmente non gli riesce quasi niente.[...]».

Vede un aspetto positivo?

«La Roma crea comunque molte occasioni.[...] E' un momento negativo, che si può superare diventando più cinici».

L'assenza di Dybala?

«[...]Lo definirei quasi insostituibile, ma la Roma ha tanti altri giocatori validi li davanti. Devono soltanto sbloccarsi».