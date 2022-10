Rizzitelli: “Che pubblico. E’ stato Mourinho a riportare l’entusiasmo”

GASPORT - "Roma-Napoli ancora un tutto esaurito? Pazzesco. Ma non mi stupisce. Perché da quando è arrivato José Mourinho in panchina si è creato di nuovo questo entusiasmo. Non so cosa lo abbia scatenato, ma il fatto rilevante è che c’è il pieno anche contro le squadre che lottano per la salvezza" dice Ruggiero Rizzitelli. (...)

Come ai suoi tempi?

"Ai miei tempi era proprio così. Ho percepito a Roma un entusiasmo incredibile. E so cosa significa visto che sono amatissimo dai tifosi della Roma. Vivono la squadra con una passione incredibile. E la vivo anche io che ho avuto la fortuna di lavorare per sei anni per il canale giallorosso. Qualcuno mi dice che sono una “legend”, io mi definisco un tifoso sfegatato. Sono stato anche a Tirana alla finale di Conference e quando vado all’Olimpico la curva mi chiama sempre".