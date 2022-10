Ritorna Zaniolo. A Verona va a caccia del primo sigillo

La Roma deve recuperare le energie in vista della sfida contro il Verona visto che la squadra è tornata soltanto alle 5 del mattino. Verranno valutate le condizioni dei giocatori per un cambio di formazione, ad esempio Ibanez che ieri è rimsasto fuori per un'indisposizione. Chi ci sarà sicuramente è Zaniolo che ieri non ha partecipato alla partita per squalifica, ma che comunque era lì. La Roma sta attendendo le motivazioni della sentenza che ha squalificato il giocatore per il girone. L’obiettivo è averlo giovedì prossimo.

(gasport)