Rischia di più Simone

Nessuno dei due può sbagliare questa partita. Ma allo stesso modo appare diversa la posizione di Simone Inzaghi da quella di José Mourinho. La differenza tra l'Inter del campionato scorso e questa è terribile, ma anche le ambizioni dello Special One hanno subìto un ridimensionamento: alla quarta giornata era in testa al campionato, alla settima ha 5 squadre davanti. [...] Dimarco può diventare l’uomo in più dell’Inter e per arginarlo Mourinho potrebbe schierare Zalewski. Spinazzola invece resterebbe a sinistra per arginare il dinamismo di Dumfries. [...] Dybala è quel giocatore che, si diceva quando era sul mercato, sarebbe diventato nell’Inter del ferreo 3-5-2 di Inzaghi il giocatore da ultima mezz’ora. Mourinho ha fatto di più, ha messo il giocatore (pardon, il campione) al centro del gioco e l’argentino ha già iniziato a ringraziare a modo suo. Se Simone punta allo spessore tattico e generale della squadra, José punta a quello tecnico e individuale: Pellegrini, Zalewski, Spinazzola, Zaniolo, Dybala, Abraham (magari un po’ più sveglio del solito) tutti insieme. [...]

(corsport - A. Polverosi)