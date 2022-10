Rabbia Mou: «Hanno vinto senza meritare. È ingiusto»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - «Provo un sentimento di ingiustizia, il Napoli ha vinto senza meritare. La prestazione è stata sufficiente per non perdere la partita ma io volevo vincerla nello stesso modo in cui l’hanno vinta loro, con un paio di tiri in porta. La partita è stata equilibrata, siamo rimasti in difficoltà dopo i tanti gialli». Lo ha detto l’allenatore ha detto Mou dopo la sconfitta dei capitolini, per 1-0, contro il Napoli. «Abbiamo diversi giocatori stanchi e poche alternative in panchina - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Karsdorp ha dovuto giocare titolare a sorpresa, non era in condizione di fare 90 minuti. Anche Spinazzola era in difficoltà. Pellegrini mi ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore».

Mourinho ha poi ammesso: «Mi aspettavo di più. Ma abbiamo avuto anche noi situazioni di uno contro uno come quella di Osimhen. I giocatori fanno la differenza. L’arbitro? Irrati è uno equilibrato e serio. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute e le ho dette a lui. Con lui si può parlare, non voglio essere critico». Infine Zalewski non ha potuto giocare per problema gastrointestinale alla vigilia.