Questa Serie A è un campionato aperto. Roma-Napoli e Atalanta-Lazio i big match

Serie A campionato aperto, le partite più importanti della prossima giornata saranno Roma-Napoli, la quarta contro la prima, somma punti 48, e Atalanta-Lazio, la seconda contro la quinta, somma punti 45. (...) È riemerso il Centro-Sud, con il Napoli dominante e con le romane rampanti.Il fronte del Nord si è compattato attorno all’Atalanta (seconda), al Milan (terzo) e all’Udinese, l’intrusa speciale, quinta come la Lazio. Roma-Napoli di domenica sera scioglierà qualche nodo. (...) Anche un anno fa il Napoli era capolista, con 24 punti. Otto vittorie nelle prime otto giornate, il Napoli di Luciano Spalletti sembrava inarrestabile, predestinato allo scudetto. Impazzava Osimhen, tale e quale Kvaratskhelia oggi. La Roma veniva dall’umiliazione in Conference League, la batosta per 6-1 in Norvegia, contro il Bodø Glimt. (...) Finì 0-0 e gli allenatori vennero espulsi, Mou per doppia ammonizione e Spalletti per proteste a gara conclusa.Il Milan raggiunse il Napoli in cima, un segno celeste con il senno di poi. Questa volta un pareggio all'Olimpico permetterebbe all’Atalanta di agganciare il Napoli in cima, se i gasperiniani battessero la Lazio. Il precedente obbliga il Napoli alla discontinuità, vincere a Roma per evitare che un altro pari o, peggio, una sconfitta instilli il dubbio della storia che si ripete e rafforzi Mourinho nella sua figura di anti-Spalletti (...)

(gasport)