Quanti gol arrivano dalla distanza: Mou cerca rimedi

Le avvisaglie ci sono subito state da inizio stagione: la Roma soffre nelle marcature al limite dell’area e da lì finora ha preso ben cinque gol tra tutte le competizioni. Si è iniziato con la punizione di Vlahovic, che può anche starci, ma quelli che non si possono subire sono quelli dal limite a partire da Samardzic, poi contro l’Atalanta, i due presi dal Betis. In tutto 5 reti su 14, esattamente il 36%. Numeri che fanno capire come sia una situazione dove dover mettere le mani il prima possibile. (...) Lì la pressione la dovrebbero mettere i due mediani, andando a contrastare i tiratori, con gli esterni di centrocampo volti a stringere verso il centro e i centrali pronti ad uscire in marcatura su eventuali palloni in arrivo alla punte. Per ovviare alla richiesta servirà più intensità e meno passività nelle situazioni di non possesso. Bisognerà anche abbassarsi di meno, ma quello fa parte anche delle strategie della Roma in alcune situazioni di gioco.

(gasport)