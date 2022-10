IL TEMPO - La Roma Primavera impatta 2-2 sul campo dell’Empoli ed ora è sesta in classifica. Subito sotto per la rete di Boli, i giallorossi di Guidi ribaltano il risultato con Pisilli e Cherubini. Nella ripresa però gli ospiti trovano il definitivo pareggio con Ignacchiti, complice un’uscita non perfetta di Baldi. Nel finale, occasioni per entrambe le squadre, prima Padula sfiora il gol, poi l’Empoli centra il palo.