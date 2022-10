IL TEMPO - Successo importante della Roma Primavera di Federico Guidi, che al Tre Fontane batte il Lecce 1-0 con l’ennesimo gol di Cassano (al 34’ del primo tempo) e si piazza in vetta alla classifica insieme alla Juventus con 23 punti dopo 10 gare giocate. Partita non facile per i capitolini, che portano a casa la vittoria anche grazie al portiere classe 2004 Baldi, davvero prodigioso in diverse occasioni.