Pinto su Tare e la coppa: «Non merita risposta»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Tiago Pinto snobba le provocazioni e non risponde a Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, durante una lezione alla Luiss, aveva detto: «Ci sono società come Juve, Roma, Milan e Inter che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal sistema. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo coppa dei perdenti». Il gm giallorosso ha preferito spegnere le polemiche: «Non merita nessuna replica».