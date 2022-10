Pinto e Vergine: “Modello Trigoria per baby talenti”

Due giorni di lavori a Roma, sessanta società europee – tra le quali Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Benfica, Sporting CP, Salisburgo e Bayer Leverkusen – invitate al Convegno: “Eca Youth Knowledge Exchange”, che ha come focus i settori giovanili. Ieri si è svolta la prima giornata, che ha visto parlare i rappresentanti del club giallorosso, Tiago Pinto (general manager) e Vincenzo Vergine (responsabile del settore giovanile), oltre a Maurizio Viscidi, direttore tecnico delle giovanili azzurre. [...] Pinto ha spiegato la fase che i ragazzi attraversano quando arrivano nel giro della prima squadra. A quel punto nutrizionisti, psicologici, preparatori atletici e persino addetti alla comunicazione si prendono cura di loro in modo personalizzato, sapendo che alle spalle c’è un allenatore – in questo caso José Mourinho – che è pronto a puntare su di loro. E proprio per questo sono stati chiamati a raccontare le loro esperienze Zalewski, Bove e Darboe. La cui parola d’ordine comune è stata solo una: “Grazie Roma“. Oggi sarà il momento dei club stranieri intervenire, mentre è in programma anche una visita guidata al centro sportivo di Trigoria.

(gasport)