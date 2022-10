Piccareta: “Non c’è gara. E Zalewski è forte ma esploderà da trequartista”

GASPORT - Fabrizio Piccareta ex allenatore delle giovanili della Roma, intervistato dal quotidiano, ha parlato della sfida contro l'Helsinki e dei giovani giallorossi: "A Helsinki la Roma non troverà certo un ambiente ostile, la classica bolgia che magari trovi in Turchia. Ma non deve temere neanche la partita, nonostante l’Hjk sia la squadra più forte di Finlandia. Non penso ci siano problemi per la vittoria." (...)

Il sintetico può essere davvero uno svantaggio?

"In minima parte sì, perché loro ci sono abituati e la Roma no. Ma se c’è un’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno forse è proprio questa. È vero, bisogna vincere. Ma le seconde linee della Roma se vanno a giocare in Finlandia vincono il torneo con 40 punti di vantaggio sulla seconda. Ripeto, il calcio finlandese è in crescita. Ma molti dei giocatori della Vekkausliiga (la Serie A finnica, ndr ) valgono la Serie C, al massimo la B".

Il sintetico può essere davvero uno svantaggio?

"In minima parte sì, perché loro ci sono abituati e la Roma no. Ma se c’è un’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno forse è proprio questa. È vero, bisogna vincere. Ma le seconde linee della Roma se vanno a giocare in Finlandia vincono il torneo con 40 punti di vantaggio sulla seconda. Ripeto, il calcio finlandese è in crescita. Ma molti dei giocatori della Vekkausliiga (la Serie A finnica, ndr ) valgono la Serie C, al massimo la B".