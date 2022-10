Piazza del Popolo e i barbari: quello sfregio inaccettabile

Nel Tg 3 pomeridiano del 7 ottobre si descrive cosa è riuscita a fare una torma di tifosi del Betis Siviglia: ha insozzato piazza del Popolo con rifiuti d'ogni genere, urinando persino sul sagrato delle due chiese di Santa Maria. Tutto in pieno giorno, alla presenza di agenti delle forze dell'ordine (sic!), che presidiavano immobili lo scempio senza intervenire. (...) Piazza del Popolo è stata trattata come una discarica, nell'assoluto disprezzo del suo immenso valore. Trattare il sagrato di una chiesa del `600 come una latrina non è inciviltà ma barbarie. Si tratta di autentici delinquenti (rubo l'epiteto). C'è da chiedersi perché non sia stato possibile intervenire subito, alle prime avvisaglie del disastro, disperdendoli.

(corsera)