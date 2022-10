In Roma-Lecce il Var Banti richiama Prontera al monitor in occasione dell'espulsione di Hjulmand al 21’ del primo tempo per fallo su Belotti: la gamba del danese che finisce per colpire la tibia del giallorosso si solleva da terra soprattutto per l’effetto della scivolata reciproca ravvicinata, duro contrasto di gioco che sarebbe stato più giusto punire con il giallo. Ok il gol di Smalling dell'1-0 e il rigore su Abraham fischiato ad inizio ripresa da Prontera in diretta.

(Gasport)