Pellegrini uomo-assist, Abraham ringrazia

I giallorossi hanno il nono attacco della serie A ed in totale sono solo 21 i gol stagionali in 16 partite. Ma che quando lo fa, molto spesso ci sia lo zampino di Lorenzo Pellegrini è una certezza. [...] Della buona vena del numero 7 ha beneficiato l'uomo che più di tutti ne aveva bisogno, cioè Abraham. Il centravanti inglese non aveva ancora segnato in Europa League, ed era fermo alle 2 reti realizzate in campionato, seppure molto pesanti, contro la Juventus e l'Empoli, entrambe in trasferta: l'ultima volta aveva esultato il 12 settembre. Tiago Pinto, aveva scommesso su di lui: "Penso che alla fine avremo Abraham come capocannoniere della Roma". Tammy ha risposto in campo, ed ora è pronto a ripartire per ripetere il cammino della passata stagione: 27 gol tra campionato e coppe.

(corsera)