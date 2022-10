Pellegrini si ferma, l’Europa in dubbio

Mourinho dovrà fare i conti anche con il possibile forfait di Pellegrini in Europa League: nel corso di Roma-Napoli il capitano giallorosso riceve un pestone alla caviglia da Lobotka, riesce a terminare la partita ma Mourinho rivela che ha chiesto il cambio per un problema al flessore. Al momento è in dubbio per la trasferta ad Helsinki, dove sarà assente Zaniolo per squalifica.

Matic ieri non è partito titolare per infortunio, come ha spiegato Mourinho. Neanche Karsdorp, che ha finito la partita con una borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro, ha i 90 minuti. Nel finale, inoltre, c'è stato un parapiglia con l’arbitro che ha espulso il preparatore atletico Rapetti: le immagini televisive mostrano Irrati indicare in lontananza il collaboratore giallorosso, che viene fermato da Spalletti. Solo dopo arriva Karsdorp a chiedere spiegazioni e a quel punto, per errore, l'arbitro gli pesta un piede e l'olandese lo spinge per allontanarlo. La Roma fa trapelare che non rischi nulla, ma l'ultima parola spetterà al referto arbitrale.