Pellegrini salta il Betis e rischia il Lecce. Contro gli spagnoli ritorna Abraham

Gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri Lorenzo Pellegrini non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma un generico stato di sofferenza al flessore. Giovedì contro il Betis, nonostante sia una partita fondamentale, dovrebbe rimanere fuori per poi tornare con il Lecce nel caso in cui le condizioni fisiche del capitano siano buone. Contro gli spagnoli ci sarà Abraham, mentre ci potrebbe essere una staffetta tra Zalewski e Spinazzola. Difficile l'impiego di Kumbulla data la difficoltà del match e la forma smagliante di Smalling. Straordinari, invece, Matic e Cristante. Ovviamente anche Dybala scenderà in campo.

(gasport)