Pellegrini prova a esserci. Dubbio Dybala, è affaticato

Lorenzo Pellegrini recupera per il Lecce e ha dato la disponibilità a giocare titolare. La sua parola conta più di ogni altra cosa per José Mourinho, più di quella dei medici o dello staff. “Se lui dice no è no, non ci sono possibilità. Se dice di essere disponibile, lui c’è”. [...] Aveva risposto alla convocazione di Mancini per le due partite contro Inghilterra e Ungheria. Ma dopo gli esami approfonditi dei medici azzurri, è stato rimandato indietro a curarsi. [...] Lorenzo ha chiesto a Mourinho di restare a riposo contro il Real Betis, assicurandogli di fare il massimo per tornare in campionato oggi contro il Lecce. Promessa mantenuta e, salvo ripensamenti dell’ultima ora legati al risveglio muscolare di questa mattina, sarà in campo accanto a Cristante (in vantaggio su Matic). [...] Con il ritorno del Capitano, però, non dovrebbero esserci problemi anche in caso di forfait di Paulo, che ieri ha accusato un affaticamento, perché verrebbe avanzato in attacco con Zaniolo e Abraham e a centrocampo giocherebbero Cristante e Matic. In difesa invece, possibile turno di riposo per Smalling anche se Kumbulla, l’indiziato a sostituirlo, non è mai stato provato negli ultimi due giorni. [...]

(Il Messaggero)