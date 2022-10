Pellegrini out, Zalewski per Spinazzola

Senza il capitano. Questa sera nella Roma che affronterà il Betis non ci sarà Lorenzo Pellegrini, bloccato dal problema muscolare che sabato lo ha costretto a lasciare il campo di San Siro al 35′ del secondo tempo. Il numero 7 non ha partecipato alla seduta di rifinitura e le sue condizioni verranno monitorate in vista dell’impegno di domenica contro il Lecce. Anche oggi dunque la coppia in mediana sarà composta da Matic e Cristante, con Celik sulla corsia e Zalewski sulla fascia opposta pronto a prendere il posto di Spinazzola. Dando per scontata la presenza di Dybala dal primo minuto, il tecnico dovrà scegliere due tra Belotti, Abraham e Zaniolo per completare il reparto offensivo. L’inglese, dopo la panchina a San Siro, dovrebbe essere sicuro della maglia da titolare. Il ballottaggio vero è tra Zaniolo e Belotti, pronto comunque ad entrare a partita in corso. Nessuna sorpresa in difesa, la retroguardia dello Special One sarà composta ancora una volta da Mancini, Smalling e Ibanez, con Rui Patricio a difendere la porta.

(corsera)