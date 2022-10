Pellegrini, niente lesioni ma riposa contro il Betis

Dopo aver stretto i denti contro l'Atalanta e l'Inter, Lorenzo Pellegrini si è dovuto fermare ancora. Il problema è sempre lo stesso, ovvero un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra. Il capitano non si tira mai indietro, ma a San Siro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per lo stesso problema che lo aveva costretto a saltare le due sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Il nuovo fastidio al flessore lo ha costretto a sottoporsi a degli esami strumentali, che però hanno scongiurato una lesione. Giovedì la Roma sfiderà il Betis in Europa League e, nonostante sia un match fondamentale, difficilmente Pellegrini scenderà in campo. L'infortunio va gestito, tanto che rischia di far saltare al numero 7 anche la partita di domenica contro il Lecce.

Contro il Betis ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez a difesa della porta di Rui Patricio, mentre a centrocampo è confermata la coppia Matic-Cristante. Potrebbe riposare, invece, Spinazzola, pronto a lasciare il posto a Zalewski. Sulla destra ci sarà Celik. Dietro Abraham, spazio a Dybala e Zaniolo.

(corsport)