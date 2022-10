Pellegrini fermo con il Betis: Belotti in pole

Lorenzo Pellegrini resterà fuori nella gara di domani contro il Betis e farà di tutto per esserci domenica contro il Lecce, nessuno vuole rischiarlo. Non c'è nessuna lesione, solo un affaticamento muscolare da non sottovalutare, per evitare, appunto, che il Capitano giallorosso resti fuori a lungo. L'allarme Dybala sembra rientrato e lo Special One sta valutando diverse soluzioni. La prima vede Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham, l'altra ipotesi invece è vedere alternarsi Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham e Belotti. Attendiamo la conferenza stampa di oggi alle 14 in cui saranno presenti Mourinho e il Gallo.

(La Repubblica)