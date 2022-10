Pellegrini: «Ero sicuro di segnare dal dischetto»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Lorenzo Pellegrini festeggia nel miglior modo possibile le 200 presenze in Serie A. A Genova il capitano romanista ha trascinato la squadra verso una vittoria fondamentale, arrivata grazie al rigore che gli ha consentito di realizzare la prima rete stagionale: «Pesava come un rigore da segnare. Non ho mai avuto dubbi. A Empoli avevo sbagliato anche per la voglia di sbloccarmi, ma ero sicuro di fare gol».

Il numero 7, dopo aver subito un duro colpo nel primo tempo, ha voluto rassicurare Mourinho e i tifosi giallorossi in merito alle sue condizioni fisiche: «Ho preso quella che in gergo si chiama "vecchietta", che è sempre molto dolorosa, soprattutto all’inizio quando ti fermi un attimo. Sapevo che avrei finito la partita». Pellegrini ha dedicato l'ennesimo traguardo raggiunto alle persone a lui più care: «È per la mia famiglia che non è composta solo mia moglie, mamma e papà, ma anche dai miei agenti e dalle persone vicine e chi mi hanno sostenuto nel mio percorso. E' per loro».