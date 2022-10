Pellegrini da valutare, Camara ok

IL TEMPO (E. ZOTTI) - José Mourinho deve fare i conti con la gestione dei suoi campioni. Se è vero che lo staff medico giallorosso è tornato da Milano senza grosse preoccupazioni dal punto di vista clinico, lo Special One dovrà valutare con attenzione le scelte di formazione in vista dei prossimi impegni. A partire da quello con il Betis in Europa League che - a causa del ko con il Ludogorets - assume un peso fondamentale per la classifica del girone.

Lorenzo Pellegrini è rientrato da San Siro con un fastidio muscolare e le sue condizioni saranno testate nell'allenamento di oggi: ieri infatti la squadra ha svolto soltanto lavoro di scarico durante la seduta andata in scena a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico.

Nessuna preoccupazione invece per Paulo Dybala: il cambio del Meazza era stato programmato con il tecnico e, al momento di lasciare il terreno di gioco, l'argentino si è accasciato a terra in preda ai crampi.

Nulla da segnalare anche per Camara, uscito malconcio dallo scontro involontario andato in scena con Tammy Abraham nel finale della sfida con l'Inter.

Domani invece il gruppo giallorosso scenderà in campo per la seduta di rifinitura parzialmente aperta ai media. Prima dell'allenamento José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa dopo tre settimane.

Sia dopodomani che nella sfida di campionato in programma domenica sera con il Lecce, la Roma scenderà in campo davanti ad un Olimpico tutto esaurito. Quello con la squadra di Baroni sarà il tredicesimo sold out consecutivo per quanto riguarda le gare giocate in casa.