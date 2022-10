Pellegrini c’è, Zaniolo viaggia con la squadra

IL TEMPO - Il capitano è pronto a stringere i denti. Lorenzo Pellegrini, nonostante il fastidio al flessore che lo tormenta da settimane, scenderà in campo con il compito di guidare la Roma verso una vittoria vitale per continuare a coltivare le speranze di agguantare il secondo posto nel girone. Il numero 7 giocherà alle spalle di Abraham e Belotti - favorito su Shomurodov - sul sintetico di Helsinki. Scelte obbligate invece in mezzo al campo, con Cristante e Camara pronti a scendere in campo dal 1'. Matic infatti è alle prese con un problema all'adduttore sinistro ed è rimasto a Trigoria, senza prendere parte alla seduta di rifinitura (a cui ha assistito anche Ryan Friedkin). Doppio cambio invece sugli esterni, con Zalewski che tornerà a sostituire Karsdorp a destra ed El Shaarawy pronto a prendere il posto di Spinazzola sulla fascia opposta. Niente turnover in difesa: davanti a Rui Patricio giocheranno ancora una volta Mancini, Smalling e Ibanez. Convocati i giovani Faticanti e Cherubini, insieme alla squadra è partito anche Zaniolo. Nicolò ha voluto far parte del gruppo, anche per farsi perdonare il fallo di reazione col Betis che gli è costato l’epulsione e tre turni di squalifica. Stasera sarà in tribuna, la Roma sta ancora studiando il ricorso - che sarà presentato a breve - per provare a ridurre la pena di una giornata, in modo da poter contare sul numero 22 almeno nell'ultima gara contro il Ludogorets. Questa sera intanto alla Bolt Arena sono attesi circa 700 romanisti, divisi tra settore ospiti (550) e tribuna (160).