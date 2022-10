Pellegrini, altro traguardo in vista: domani a Marassi saranno 200 presenze in A

Lorenzo Pellegrini è pronto a tagliare il traguardo delle 200 presenze in serie A. Il capitano raggiungerà cifra tonda domani pomeriggio, quando la Roma affronterà la Sampdoria a Marassi. Per il numero 7 sarà la gara 153 nel massimo campionato con i colori giallorossi addosso. [...] Giovedì scorso in Europa League, il centrocampista ha raggiunto la 46esima presenza nelle coppe europee da romanista. [...] In più, con il prossimo gol internazionale, Pellegrini diventerà uno dei primi dieci giocatori ad aver realizzato più reti nelle competizioni internazionali con la Roma.

(Corsera)