L'ex portiere Gianluca Pagliuca, ha rilasciato una intervista ai taccuini del quotidiano e s'è così espresso sull'estremo difensore giallorosso Rui Patricio: "È insufficiente. Non mi piace come para, come sta tra i pali. La Roma meriterebbe sinceramente di più se vuole arrivare in zona Champions e fare bene in Europa League".

(Libero)