Pellegrini salterà la sfida di domani contro il Betis Siviglia ed aumentano le possibilità di vedere Belotti titolare, forse in coppia con Abraham. Bisognerà vedere anche la gestione che sarà fatta di Dybala. In difesa c’è anche Kumbulla che chiede spazio, così come in attacco freme El Shaarawy.

(Gasport)