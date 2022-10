Ok il rigore tolto dal Var. C’è tocco di Rui Patricio che sposta il pallone

In Roma-Napoli Irrati fischia un calcio di rigore dopo un contatto Rui Patricio-Ndombele, ma il check con il Var Di Paolo lo induce ad andare al monitor e le immagini evidenziano che il portiere portoghese tocca con la mano destra il pallone. Giusto quindi revocare il penalty. Al 10' del primo tempo si poteva dare un giallo a Camara che abbatte Osimhen, mentre arriva più tardi per Smalling sempre per fallo netto sul nigeriano.

Giusta la decisione di Irrati di non prendere provvedimenti dopo il pestone fortuito di Lobotka sulla caviglia di Pellegrini. Nervi molto tesi dopo il fischio finale con il preparatore giallorosso Rapetti espulso.

(Gasport)