Oggi serve una vittoria col Betis. Attacco a due punte: c’è Belotti?

(...) Dopo la beffa di giovedì scorso, perdere ancora sarebbe terribile anche a livello personale per Mourinho. (...) Il portoghese dovrebbe affidarsi alla stessa squadra, anche se qualche dubbio di formazione c’è. Prima o poi Smalling dovrà riposare e chissà che non succeda stasera (al suo posto in caso Kumbulla), mentre davanti Pellegrini giocherà trequartista, alle spalle di Abraham. Da capire chi sarà il terzo giocatore offensivo. Belotti sembra in vantaggio, con una Roma che potrebbe partire per la prima volta con le due punte. Ma anche El Shaarawy e Shomurodov hanno delle chance. (...)

(gasport)