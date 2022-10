La Roma presenterà oggi in Campidoglio lo studio di fattibilità relativo al nuovo stadio, che rappresenta il primo atto ufficiale del club per far nascere l’impianto di proprietà nella zona di Pietralata. Adesso comincia la parte burocratica, che durerà un paio d’anni, mentre per avere l’opera conclusa si ipotizza che occorra attendere il 2026. Puntando a un impianto da circa 55.000- 58.000 spettatori, l’investimento non sarà inferiore ai 400 milioni.

(Gasport)