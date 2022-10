Oggi cantiamo noi

Paulo Dybala sembra aver dimenticato il fastidio al flessore, tanto da aver preso regolarmente parte alla rifinitura con il resto del gruppo. Un allenamento può voler dire poco, ma è comunque un segno positivo. La Joya è pronta per giocare, ma ovviamente non è al 100%: l'ultima parola spetta a Mourinho, che è intenzionato a schierare nuovamente i Fab Four (l'ultima volta contro la Cremonese).

Lo Special One non sarà presente in panchina a causa del cartellino rosso preso contro l'Atalanta ed è possibile che assista al match direttamente dal pullman, proprio come avvenne contro lo Spezia.

Oltre a Dybala, c'è il dubbio legato a Celik. Il turco non è al meglio e al suo posto potrebbe giocare Zalewski.

(Il Messaggero)