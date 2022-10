Nuovo consigliere di Lega: ipotesi Rebecca Corsi. Torna la media company?

Una donna al tavolo dei consiglieri della Lega di A: Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, è tra le principali candidate ad occupare il posto lasciato libero da Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari retrocesso in estate. Come per qualsiasi decisione della Lega, occorrono 14 preferenze nelle prime due votazioni, eventualmente 11 alla terza.

[...] Altro punto chiave all’ordine del giorno dell’assemblea di oggi è il progetto dell’eventuale trasformazione della Lega di A in vera e propria Media Company: ora esiste una struttura, quella di Lissone, che produce i contenuti del campionato. Ma che non opera poi nella distribuzione dei diritti tv, non ha un canale né una sua specifica struttura giuridica. [...]

(Gasport)