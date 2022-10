Non è una Roma da “corto muso”: il problema è concretizzare le occasioni

La Roma ha vinto 7 partite in campionato, 6 con un solo gol di scarto. Fa eccezione solo Roma-Monza, alla quarta giornata, finita 3-0. Queste cifre giustificano la definizione di “cinica” che molti danno alla squadra di Mourinho? Peggio tratti i numeri e più ti diranno quello che vuoi. [...] La Roma, in realtà, è esattamente il contrario del “corto muso”. La partita contro la Samp doveva finire 2-0 o 3-0. Bastava che Belotti e Zaniolo sfruttassero anche solo una parte delle occasioni da gol create nel secondo tempo, quando la Sampdoria ha dovuto concedere spazio. Nel primo tempo, Stankovic aveva difeso lo 0-1 e, dopo essere passata in vantaggio al 9’, non era certo la Roma che doveva attaccare e scoprirsi. [...] Non ci vogliono analisi raffinate per dire che il Napoli gioca un calcio più attrattivo della Roma. In tutta la sua carriera Spalletti ha sempre messo in campo squadre che producevano molto; Mourinho ha cercato l’equilibrio, venendo premiato da una bacheca che non ha eguali in Serie A e che ne ha pochissimi al mondo.

(corsera)