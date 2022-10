Nils Liedholm da 100 anni. E per sempre

ASROMA.COM (T. CAGNUCCI) - Nils Liedholm è stato il più grande allenatore della nostra storia, ha fatto vincere uno Scudetto alla Roma dopo 41 anni (sapete quante vite ci sono in 41 anni?), superando la Juve con sette campioni del mondo più Platini e Boniek, dopo che già due stagioni prima l’aveva vinto a Torino con Turone; ha vinto più di qualsiasi nostro altro allenatore (4 trofei: quello Scudetto, tre Coppa Italia e una di quelle ne vale sei-sette di oggi), ci ha portati dove non solo non eravamo mai stati prima, ma dove nemmeno sognavamo di stare, in quella finale in cui un giorno torneremo a battere l’ultimo rigore.

Ma ancora prima di questo – che è già tutto – la Roma di Nils Liedholm è stata uno stile, un assioma, una vita, un idioma. Un’epoca. La nostra. [...]

La Roma di Liedholm, cioè la Roma, è stata una splendida giornata di sole. Stravissuta ma mai finita. Ancora adesso, dico. [...]

Poi è arrivato il momento. L’8 maggio 1983, si sa anche l’ora: le 17.45. Genova, la Roma è appena diventata Campione d’Italia. [...]

Nils Liedholm si è inventato un linguaggio: non è un caso che in quegli anni è nato il nostro, solo nostro “dimmi cos’è”, cioè quello che tutti gli altri non sentono e non potranno mai dire. La Roma come codice, la Roma come appartenenza, la Roma come una cosa definitivamente tutta nostra. La Roma di Nils Liedholm. [...]

Lui è stato e resterà per sempre l’allenatore della Roma per una cosa soprattutto: ha scelto Agostino Di Bartolomei come Capitano. [...]

È con gli uomini e le loro vite che si fa un’impresa o una squadra e quella Roma era fatta di grandi uomini che dovevano fare un’impresa: tenere in vita un sogno di tante persone e poi raggiungerlo: la Roma Campione.

Con un altro Capitano, con un’altra scelta qualsiasi, non sarebbe successo quello che è successo, non sarebbe stato quello che è stato. Ed è stato tutto perfetto per qualche anno.

Perché la squadra che doveva portarci lì dove non eravamo mai stati prima era nelle mani giuste di un uomo che ha saputo fare le scelte giuste, finendo per regalarci una filastrocca buona per ogni nostra buonanotte, per ogni racconto, per ogni nostro momento, per i suoi cento anni e per i prossimi cento: Tancredi-Nela-Vierchowod-Ancelotti-Falcao-Maldera-Conti-Prohaska-Pruzzo-Di Bartolomei-Iorio, allenatore - per sempre - il Signor Nils Liedholm.

