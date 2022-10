Niente rinvio per Marì, Monza deluso

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Nessuna modifica del programma: Monza-Bologna si giocherà regolarmente lunedì sera. La Lega Serie A non ha accolto la richiesta da parte del Monza di posticipare la gara in programma all'U-Power Stadium all’indomani dell'episodio che ha coinvolto il difensore Pablo Marì, accoltellato alla schiena nel centro commerciale di Assago giovedì pomeriggio da un uomo con problemi psichici. L’istanza del Monza Calcio, avanzata da Adriano Galliani, è stata respinta a causa della mancanza di una data utile per l’eventuale recupero. Le condizioni del calciatore spagnolo - operato ieri all’ospedale Niguarda di Milano - sono in fase di miglioramento: tornerà a fine gennaio. «Ci vorranno due mesi affinché possa tornare ad allenarsi - ha sottolineato Adriano Galliani - purtroppo prima di tornare in campo ci vorrà più tempo: è uno stop molto lungo, non dobbiamo metterlo sotto sforzo». La dodicesima giornata di Serie A resta quindi immutata; oggi il programma prevede tre partite. Alle 15 il Napoli di Spalletti ospita al Maradona il Sassuolo; la capolista cercherà di implementare il proprio vantaggio rispetto al Milan che ora accusa un ritardo di tre punti. Alle 18, la Juve di Allegri dovrà riscattare a Lecce l’eliminazione dalla Champions League: Pogba e Chiesa ancora indisponibili, anche Vlahovic resta fuori, in attacco Kean confermato accanto a MIlik. Il posticipo delle 20.45 è Inter-Sampdoria, con il tecnico doriano Dejan Stankovic che tornerà ad abbracciare i colori nerazzurri e il suo ex compagno laziale Simone Inzaghi.