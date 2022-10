Nela: “Squadre al top, ma è presto per parlare di sfida scudetto”

CORSERA - Sebino Nela, doppio ex, ha rilasciato un'intervista al quotidiano mettendo in evidenza il match di domani sera tra Roma e Napoli. Le sue parole:

Si aspettava due squadre così avanti in classifica?

"Si poteva immaginare perchè sono molto forti. La Roma ha la possibilità di mettersi ad un punto dal Napoli".

Come immagina la gara?

"Bloccata, equilibrata, non semplice. Può deciderla un episodio, per questo conterà molto la qualità dei calciatori in campo".

Può essere la partita di Zaniolo?

"Dipenderà da come si sviluppa tatticamente il match. Di sicuro può essere utile perchè sa attaccare gli spazi".

La certezza della Roma si chiama Smalling…

"Da un anno e mezzo fa molto bene. E’ concentrato, ha cattiveria agonistica. Il miglior difensore della Roma".