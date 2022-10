Napoli, Raspadori: "Scudetto? Ci siamo noi, Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juve"

CORSERA - In un'intervista al quotidiano l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, che questa sera sfiderà con i compagni l'Ajax in Champions League, ha commentato anche il campionato e la corsa al titolo. «Siamo tanti nella zona alta della classifica, ed è presto per dire chi taglierà il traguardo. Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e noi che non ci poniamo limiti», le dichiarazioni dell'ex Sassuolo.