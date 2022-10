Muro Roma, ma il Napoli lo supera

La Roma è schierata con un 3-4-1-2, Pellegrini sale a pressare Lobotka, mentre il Napoli cambia mettendosi con un 4-2-3-1 al posto del solito 4-3-3. Il tema però è previsto: il Napoli porta palla, la Roma aspetta per rubargliela. Kvaratskhelia è chiuso in una gabbia tra Karsdorp e Mancini, il Napoli è costretto a lanciare più di quanto vorrebbe e consente pochi rovesciamenti di fronte alla Roma e il grosso degli sforzi arriva da Zaniolo sulla destra che però compie le scelte sbagliate sul più bello. La Roma, di fatto, non tira mai in porta. È anche vero che ci sono poche occasioni che per il Napoli e al 38', nell'unica chance in cui si distende come sa, Irrati fischia rigore per un contatto Rui Patricio-Ndombele, ma rivisto al monitor cancella la decisione.

Nella ripresa la Roma soffre ma tiene su Elmas e non crolla neanche sul sinistro di Juan Jesus. Dal contropiede su percussione di Zaniolo nasce il contrattacco del Napoli con Osimhen che trova il gol. La Roma, poi, non ha alcuna reazione.